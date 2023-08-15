القائم بعمل رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال التجديد بمبنى الجراحة بالمستشفى الجامعى

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية للمستشفى الجامعي تفقد خلالها أعمال التجديدات بمبنى الجراحة بمستشفى الجامعة، رافقه خلالها الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشرى ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد شاكر نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، إن الزيارة تأتي في إطار متابعة سير العمل بالمستشفى الجامعي ومتابعة أعمال التجديدات بها من أجل تقديم خدمة طبية وعلاجية جيدة للمرضى، مؤكدا أن المستشفى الجامعي هي واجهة الجامعة الأولي للمجتمع، مشيراً إلى أن الجامعة تضع دعم المستشفيات الجامعية علي رأس أولوياتها بجانب الاهتمام بالعملية التعليمية، من أجل توفير الخدمات الطبية للمواطنين ورفع معاناة عنهم، في ظل دعم وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحو توفير خدمات طبية للمواطنين جميعًا بمختلف المستشفيات، وحرص الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على تطوير الأداء ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية التي تعتبر قاطرة الخدمة الطبية.

وقال الدكتور محمد الأشهب، إننا نسعى إلى أعداد الكوادر الطبية المدربة بشكل متميز والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة لتقديم أفضل خدمة لأهل محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة، مشيرًا إلى أن مستشفى الجامعة يضم نخبة متميزة من الأطباء يمتلكون خبرات علمية وأكاديمية متميزة في كافة التخصصات.

ومن جانبه، أشار الدكتور عمرو الدخاخني، إلى أن مستشفى الجراحة يتم تطويرها لاستيعاب أكبر عدد من المرضي لتقديم أفضل الخدمات الطبية، مؤكدا أن التطوير يتم طبقا للأكواد والمعاير الطبية العالمية، موضحا أن التطوير شمل زيادة عدد الآسرة من 130 سرير إلي 200 سرير، بقيمة إجمالية ما يقرب من 200 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن وزير التعليم العالي افتتح عدد من مشروعات التطوير بمستشفيات جامعة بنها خلال الشهر الماضي، منها منظومة الغازات الطبية وتنك الأكسجين الحديث بسعة 20 ألف لتر بتكلفة 23 مليون جنيه؛ لخدمة جميع الأقسام بمستشفيات الجامعة، ومنظومة رفع وتخزين المياه لمباني المستشفيات بتكلفة 9 ملايين جنيه، والتي تضم 3 خزانات مياه، سعة كل خزان 20000 لتر مزود بمواتير رفع المياه، وشبكة صرف صحى، فضلًا عن منظومة الإنذار المبكر، بتكلفة 12 مليون جنيه، بالإضافة إلى التجهيزات الجديدة بمبنى كلية طب وجراحة العيون، بتكلفة 10 ملايين جنيه.

بالإضافة إلى المرحلة الأولى والثانية من مبنى العمليات الموحدة، بتكلفة 89 مليون جنيه، ويضم المبنى 17 كبسولة جديدة، وتم إعداده وتجهيزه وفقًا لأحدث المعايير العالمية، ويحتوى على عناية ِICU ويضم 8 أسرة عناية مركزة، وغرف خدمات، بالإضافة إلى افتتاح مبنى العلاج الاقتصادي، والذى يضم 44 غرفة فاخرة بملحقاتها، بتكلفة 18 مليون جنيه، ويتكون من 4 طوابق على مساحة 500 متر مربع، ويمثل طفرة كبيرة فى مجال الخدمات الطبية الفندقية بمستشفيات جامعة بنها، وكذلك مبنى الجراحة الذى يتم تطويره بتكلفة تبلغ حوالى 140 مليون جنيه، وتفقد تركيب منظومة الإطفاء الذاتى للحريق بالرشاشات، ومنظومة سحب الأدخنة لمبنى الاستقبال، بتكلفة مليونين وستمائة ألف جنيه.



القائم بأعمال رئيس الجامعة يتابع التجديدات



جانب من الجولة



خلال الجولة بالمستشفى الجامعي