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الغرفة التجارية بالقليوبية تختار عطية الفيومى رئيسا وحمدى أبو العينين نائبا أول

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 11:03 م
الغرفة التجارية بالقليوبية تختار عطية الفيومى رئيسا وحمدى أبو العينين نائبا أول مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، بتشكيله الجديد، أولى جلساته الإجرائية مساء اليوم الثلاثاء، وذلك لانتخاب هيئة مكتب الغرفة، التي تضم رئيس مجلس إدارة الغرفة ونائبين أول وثان، وسكرتير عام وأمين صندوق ومعه أمين صندوق مساعد.
 
وجاء تشكيل هيئة المكتب على النحو التالي، فوز الدكتور محمد عطية الفيومي برئاسة مجلس الإدارة، بينما فاز المستشار حمدي أبو العينين نائب أول للغرفة، وفوز جمال سعودي نائب ثاني، وماهر شعلان أمين الصندوق، وأحمد السقا سكرتير عام للغرفة، وحاتم البدوي أمين صندوق المساعد الغرفة. 
 
ويضم مجلس إدارة الغرفة 14 عضوا منهم 7 أعضاء نجحوا بالتزكية وهم النائب الدكتور محمد عطية إبراهيم الفيومى، والمهندس حمدى حمدى أبو العنين إسماعيل، وماهر مغاوري عبدالحليم شعلان، ومحمد صدقى عبدالعليم محمود المغربى، وإبراهيم يوسف عفيفي الخولى، والدكتور حاتم السيد البدوى محمد سلامة، وأحمد كمال شعلان.
 
واعتمد وزير التجارة والصناعة، تعيين 7 أعضاء وهم: جمال السعودي، أحمد السقا، محمد سويلم، عفيفي إبراهيم، إبراهيم عبد الصمد، تامر أبو شنب، هاني نصار.
 
مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية (1)
مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية (1)

مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية (2)
مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية (2)

مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية (3)
مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية (3)
 

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