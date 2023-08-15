العثور على جثة غريق داخل مجرى مائى فى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

عثر أهالى المنيا علي جثة غريق طافية بالمجري المائي لنهر النيل في مدينة المنيا، وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لتحديد هوية الجثة التي تم نقلها إلي مشرحة المستشفي الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة بالعثور على جثة شخص طافية فوق سطح المياه بمجرى نهر النيل بمدينة المنيا.

انتقلت قوات الانقاذ النهري، وجرى انتشال الجثة، وتبين أنها لذكر في الخمسينيات من عمره، ولم يستدل على هويته.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنيا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وكلفت النيابة إدارة البحث الجنائي بالتحرى حول الواقعة وتحديد هوية الغريق.