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الضرائب: المنشآت الخاضعة لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة مطالبة بتسجيل كل فروعها

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 10:33 ص
الضرائب: المنشآت الخاضعة لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة مطالبة بتسجيل كل فروعها مصلحة الضرائب- أرشيفية
كتب - أحمد يعقوب

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طالب الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67 ) لسنة 2016، بضرورة تسجيل كافة الفروع التابعة لها، والحصول على شهادة تسجيل فرع لكل فرع من الفروع التابعة لها، وعدم الاكتفاء بتسجيل المركز الرئيسى للمنشآة فقط، وكذلك عدم الاكتفاء بتسجيل بعض الفروع فقط وليس جميعها، موضحًا أن عدم الإلتزام بذلك يعد مخالفة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، ويعرض المكلف للعقوبات المقررة على جريمة التهرب الضريبي.
 
وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية على ضرورة قيام هذه المنشآت بسرعة تسجيل الفروع لدى مأمورية الضرائب التابع لها المركز الرئيسي، والحصول على شهادة تسجيل فرع، لافتًا إلى ضرورة وضع كل من شهادة تسجيل المركز الرئيسي وشهادة تسجيل الفروع في مكان ظاهر أمام الجمهور بكل من المقر الرئيسي والفروع ، مشيرًا إلى أن شهادة تسجيل المركز الرئيسي لونها أخضر ،وشهادة تسجيل الفرع لونها أزرق. 

مصلحة الضرائب

الاقتصاد

وزارة المالية



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