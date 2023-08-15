وأوضح الجيش الصومالى - وفقا لوكالة الأنباء الصومالية - أن العملية العسكرية المشتركة للجيش والقوات الأمريكية فى إفريقيا "أفريكوم" جرت في وقت مبكر من صباح اليوم على بعد 35 كم جنوب شرقى مدينة جلعد، مشيرا إلى أن العملية العسكرية أسفرت عن تدمير قاعدة كبيرة للمليشيات الإرهابية في المنطقة والتي كانت تخطط منها لشن الهجمات الإرهابية.

ويواصل الجيش الصومالي بالتعاون مع الشركاء الدوليين شن العمليات العسكرية للقضاء على المليشيات الإرهابية.



