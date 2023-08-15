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السياحة: نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدف الوصول إلى 30 مليون سائح 2028

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 11:25 م
السياحة: نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدف الوصول إلى 30 مليون سائح 2028 باسل حلقة نقيب السياحيين
كتب أحمد عرفة

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قال باسل حلقة نقيب السياحيين، إن القطاع السياحى يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفه بالوصول إلى 30 مليون سائح في 2028 .

وأضاف نقيب السياحيين، في تصريحات لبرنامج من مصر، المذاع على قناة سي بي سى أنه للوصول لهذا الرقم بشكل علمى لابد أن كون هناك أدوات وآليات نعمل عليها، مشيرا إلى أن هناك جهود كثيرة تبذلها الدولة المصرية لتطوير الأماكن السياحية في مصر .

فيما قال الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمى، إن هناك جهود كثيرة تم بذلها لتحسين مصر كمقصد سياحة من يحث مكان الإقامة وتخفيض قيمة الجنيه أمام العملات ألأخرى أن تكون مصر مقصد سياحى مغرى بالنسبة للمصاعد السياحية العالمية.

وأضاف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمى في تصريحات لبرنامج من مصر، المذاع على قناة سي بي سى :"طموحتنا تستهدف 30 مليون سائح في عام 2028 ، ونسير بخطة ثابتة  لتحقيق الهدف|، مشيرا إلى أن استراتيجية وزارة السياحة حددت 3 اتجاهات رئيسية للوصول لتك الأهداف الأول زيادة مقاعد الطيران القادمة إلى مصر لنقل 30 مليون سائح وتشجيع الاستثمار في الخدمات الفندقية لمضاعفة عدد الغرف.

وتابع في تصريحات لبرنامج من مصر، المذاع على قناة سي بي سى :"لدينا 220 ألف غرفة فندقية التي جعلتنا نستضيف 15 مليون سائح هذا العام ونحتاج 220 ألف غرفة أخرى خلال السنوات، بجانب تحسين تجربة السائح في كل مزاراته السياحية".


السياحه

مصر

خالد شريف

باسل حلقه

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