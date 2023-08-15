السعودية.. 30 فرقة ميدانية لمعالجة تزايد أعداد قرود البابون

وكالات

وزع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، فى السعودية 30 فرقة لمعالجة تزايد أعداد قرود البابون وذلك في المناطق المتضررة.

ونشر المركز مقاطع فيديو للقبض على أعداد كثيرة من قرود البابون باستخدام تقنيات حديثة، تمثلت في الرصد باستخدام الكاميرات، وكذلك الدوريات الميدانية، ومساعدة الأهالي بالمواقع المتضررة.

٣٠ فرقة ميدانية من #المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية لمعالجة تزايد أعداد قرود البابون في المناطق المتضررة. #محافظة_تنمية_استدامة pic.twitter.com/Ot8Bpj6eY1 — المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) August 14, 2023

وأوضحت الحياة الفطرية في وقت سابق، الأضرار الناجمة عن تزايد أعداد قرود البابون، وجاءت على النحو التالي:

مهاجمة الناس وخصوصا الأطفال.

نقل الأمراض والفيروسات.

الإخلال بالتوازن البيئي.

إتلاف المحاصيل الزراعية.

اقتحام المنازل والمنشآت وإتلاف الممتلكات العامة.

تتسبب في الإضرار بالسياحة بالمناطق المتضررة.