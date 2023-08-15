اليوم السابع
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الداخلية تكشف ملابسات مقتل شخصين في مشاجرة بسوهاج وتضبط مرتكبى الواقعة

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 12:29 م
الداخلية تكشف ملابسات مقتل شخصين في مشاجرة بسوهاج وتضبط مرتكبى الواقعة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج بحدوث مشاجرة ومتوفى ومصابان.
 
وبانتقال وفحص قوات الأمن تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول (شخصين وسيدة) مصابين بطلقات نارية وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج وعقب ذلك توفى إثنين منهم متأثران بإصابتهما، طـرف ثانى (شخصين وبحوزتهما " 2 بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار) جميعهم مقيمين بدائرة المركز، واتهم الطرف الأول الطرف الثانى بإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة المضبوطة بحوزتهما نتج عنها الإصابات المشار إليها بسبب خلافات بينهم، وبمواجهة الطرف الثانى اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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