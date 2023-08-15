الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعدى أشخاص على مواطن فى البحيرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على آخر بأحد الشوارع بمحافظة البحيرة والدلوف به لمنزل أحدهم.

بفحص قوات الأمن تبين قيام 9 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة بالتعدى على سائق مقيم بذات الناحية "الظاهر بمقطع الفيديو" بالضرب وقيامهم بتجريده من ملابسه، وإجباره على ارتداء ملابس نسائية، وتصويره داخل المنزل بهاتف محمول، وإحداث إصابته بـ"كدمات متفرقة بالجسم" بسبب خلافات بينهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين المذكورين والهاتف المحمول "بفحصه تبين احتوائه على عدة مقاطع فيديو للواقعة"، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.