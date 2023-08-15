التموين: مخزون زيت الطعام يكفى 4 أشهر واستمرار تعزيز المخزون الاستراتيجى

كتب مدحت وهبة

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن مخزون الاستراتيجي لزيت الطعام يكفى 4 أشهر وأنه يتم التعاقد طوال الوقت لاستمرار تعزيز المخزون الاستراتيجي من كافة السلع الأساسية لطرحها على بطاقات التموين وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى

على جانب أخر تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية غدا عروض الشركات التى ستتقدم للممارسة التى سبق وأعلنت عنها الهيئة رقم 5 لسنة 2024/2023 لتوريد زيت خام محلي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية 1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد والتسليم خلال الفترة من 15 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2023.

وتصرف وزارة التموين والتجارة الداخلية، السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر أغسطس، حيث تتيح الوزارة، العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات التموين، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة،كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.