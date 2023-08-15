"التعليم المستمر والخدمات".. مرشحو التجديد النصفى لأطباء الشرقية يستعرضون برامجهم

استعرض مرشحين التجديد النصفي، لنقابة اطباء الشرقية، برنامجهم الانتخابي، ذلك في مؤتمرا صحفي،عقدته النقابة، لتعريف المرشحين و برامجهم لزملاءهم اعضاء الجمعية العمومية، بحضور الدكتور ماهر بياوي امين عام النقابة، الدكتور عاطف جودة الوكيل.

وقال الدكتور خالد صفوت نقيب الاطباء، ان انتخابات التجديد النصفي، تجري علي اربعة مقاعد، مناصفة بين فوق و تحت السن، لافتا ان القائمة النهائية ضمت 8 مرشحين، تمثل الجهات الطبية وهي الجامعة و مديرية الصحة و التعليمي و التامين الصحي،عدد الاصوات الناخبين حوالي 17 الف و600 صوت انتخابى، مشيرا إلى أن المرشحين الـ8 يعتبرون اعضاء مجلس للنقابة سوء من سيحالف الحظ او من سيوافق، فهم لهم باعا في العمل الخدمي وهو الدفاع الرئيسي لديهم للترشح.

واستعرض كلا مرشح برنامجة الانتخابي، جاء فيها بشكل مختصر، تاكيد الدكتورة سارة ابرهيم مرشح فوق السن، علي التدريب و رفع الكفاءة المستمرللطبيب، بجانب سرعة حل المشكلات التي تواجهم ،و أضاف الدكتور اشرف سليمان مرشح فوق السن، تفعيل دور الخدمي من خلال الصناديق لخدمة الزملاء خاصة من كبار السن و الحالات الخاصة، و اسر المتوفين، ومستشفي لاطباء، واشارت الدكتورة نهلة الجمال مرشح فوق السن، توفير كل سبل الدعم لشباب الاطباء،لانهم في مقتبل العمر، يكون لديهم مشكلات كثيرة تحتاج لدور فعال من النقابة، الذي بدورة يساهم في رفع كفاءة المنظومة الطيبية، و اكملت غادة عبدالسلام تحت السن،ان التعليم الطبي المستمر،من اولويات لدور النقابة، بجانب الدور الخدمي، واقترحت بانشاء مدرسة للتعليم الاساسي لابناء الاطباء وغيرهم من الجمهور، و الدكتورة مريم عاطف تحت السن، ان الدور الاجتماعي للنقابة مهمة جدا، لتفعيل الروابط بين الاعضاء،بجانب الدور التعليمي، اكد الدكتور محمد عبدالعزيز تحت السن، انه اتاخذ من مبادرة حياة كريمة، الذي يرتكز علي ثلاثة محاور الامن و الامان و الاستقرار للطبيب ، مقترحا بضرورة تواجد ارتكز امني داخل مستشفيات لتفعيل دور الامن و الحماية للعاملين بالحقل الطبي، الذي بدورة سيقضي علي عدد من الظواهر السلبية التي تواجههم، و يكمل الدكتور وليد الشاذلي تحت السن، ان العمل النقابي تطوربشكل كبير خلال السنوات الماضية، معربا عن تقديره للجهد الذي سيبذله زملاءة اعضاء المجلس، مؤكد انه سيكون في خدمة زملاءة سوء داخل المجلس و خارجةو اختتم الدكتور محمود محجوب،فوق السن، اشار الي ضرورة الاهتمام بالمهنة، من الجانب ااجتماعي و العلمي و النفسي،بالاخص الشباب".

اعلنت القائمة اسماء النهائية للمرشحين التجديد النصفي، بعد فحص الطعون و التنازلات ، التي من المقرر اجرءها يوم 13 اكتوبر المقبل، و يتنافس فيها 8 مرشحين علي اربعة مقاعد مناصفة بين فوق و تحت السن.

جاءت الكشوف، باعلن فوز الدكتور خالد صفوت نقيب اطباء الشرقية بالتزكية.

ويتنافس علي مقعدين فوق السن كلا من: نهله الجمال كلية الطب، الدكتور اشرف سليمان مستشفي الاحرار التعليمي، الدكتور محمود محجوب كلية الطب، الدكتورة سارة ابراهيم مديرية الصحة.

ويتنافس علي مقعدين تحت السن، كلا من : "مريم عاطف كلية الطب، الدكتور محمد عبد العزيز مديرية الصحة، الدكتورة غادة الشويخ المعامل المركزية،الدكتور وليد الشاذلي مستشفي بلبيس ".