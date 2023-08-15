التحقيقات فى واقعة قتل أب طفلته الرضيعة: ضربها بشكل وحشى

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات نيابة السلام في واقعة مقتل طفلة رضيعة بعد تعرضها لوصلة تعذيب وضرب مبرح، أن والد الطفلة الضحية هو الجاني الحقيقي، وأنه قام بالاعتداء بشكل وحشى وهمجي بحسب ما رواه أسرة الطفلة الضحية أن الأب قام بارتكاب تلك الجريمة بسبب بكاء طفلته الرضيعة لتعرضها لنزلة برد شديدة، ما جعلها تتألم وتبكى بهذا الشكل وأن والجتها كانت تحاول أن تسكتها وتهدئ منها إلا أنها لم تستطيع فعل ذلك نظرا لأن الطفلة الضحية كانت تعانى من شدة الألم.

وأوضحت التحقيقات أن الأب المتهم لم يستطيع أن يتحمل صراخ طلته الرضيعة فحاول أن يسكتها بأى شكل من الأشكال، إلا أنه لم يتمكن من اسكاتها فقرر تخويفها وترهيبها فقام بالاعتداء عليها بالضرب، ما دفع والدة الطفلة أن تقاومه وتمنعه عن الاعتداء على المجنى عليها، لكنها لم تستطيع مقاومته واعتدى على الطلقة الضحية حتى فارقت الحياة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام بلاغ من مسؤول غرفة عمليات النجدة، بالاشتباه في وفاة رضيعة جنائيًا حسب الفحص الطبي المبدئي الذي أثبت وجود آثار كدمات وسحجات "تعذيب".

وبالانتقال والفحص عثر رجال المباحث بمكان الحادث على جثة طفلة رضيعه تبلغ من العمر عاما واحدا.

تم ضبط الآب المتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.