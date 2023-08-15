التحالف الوطنى للعمل الأهلى ينظم معرض ملابس مجانيا لأهالى 10 قرى بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت جمعية الأورمان بكفر الشيخ معرض ملابس مجانى لأهالى 10 قرى بمركز الرياض، تضمن توزيع 3400 قطعة ملابس، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بمشاركة مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، وعادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ.

وأثنى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على المشاركة المجتمعية لكل المنضمين للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى، ومنهم جمعية الأورمان.

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدعم أهالينا بكل قرى ونجوع محافظة كفر الشيخ، وذلك تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وتماشيا مع دور الدولة المصرية فى دعم غير القادرين.

وقال عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، إن الجمعية نظمت معرضا للملابس مجانا لأهالى 10 قرى بمركز الرياض، وهي قرية الرغامة وقرية أبورية وقرية الشهاينة وقرية أبو زهرة وقرية حوين وقرية شمس الدين وقرية تل الكوم وقرية زهران وقرية البرية وقرية المثلث مركز الرياض كفر الشيخ.