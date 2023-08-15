البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات بتداولات تجاوزت 1.2 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين، وسط تداولات تجاوزت 1.2 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 17930 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 21739 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 7513 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 3656 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 5387 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 5361 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: سبيد ميديكال، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، وليسيكو مصر.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، والمشروعات الصناعية والهندسية عدد 500 ألف سهم، 160 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتي البنك التجاري الدولي (مصر)، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 10.5 ألف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بالبنك التجاري الدولي 395 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 43.8 ألف سهم، 146.6 ألف سهم، 1000 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بالشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب 39.2 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر للفنادق، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 4405 سهم، 266 سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من شركات البورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وحققت معظم الشركات نموًا في الإيرادات والأرباح مدفوعة بتحسن النشاط، وفروق العملات.

وحققت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إيرادات بلغت 1.7 مليار جنيه بمعدل سنوي 37.5%، وارتفع صافي الربح بعد حقوق الأقلية بمعدل سنوي 49.8% ليسجل 718.4 مليون جنيه، مصحوبًا بنمو سنوي في هامش صافي الربح بواقع 3.4 نقطة مئوية ليسجل 41.4%.

وحققت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، مبيعات بلغت 8.4 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 6.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 1.9 مليار جنيه بنسبة 23%، وبلغ صافي الربح المحقق 733 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 484 مليون جنيه بزيادة قدرها 249 مليون جنيه بنسبة 51.3%.

وحققت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، إيرادات بلغت 842.4 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 بمعدل نمو سنوي 18.4%، وبلغ صافي الربح 119 مليون جنيه بمعدل نمو سنوي 5.8%، وصاحب ذلك تراجع هامش صافي الربح بواقع 3.6 نقطة مئوية ليسجل 14.1% خلال نفس الفترة في ضوء ارتفاع هيكل التكاليف وزيادة مصروفات الفائدة خلال نفس الفترة.

وحققت شركة مصر للأسمنت-قنا، مبيعات بلغت 1.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 مقابل 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022 بنسبة نمو 47%، وحققت مبيعات الأسمنت في السوق المحلي بكمية 1.064 مليون طن مقارنة 1.091 مليون طن بنسبة انخفاض 3%، فيما ارتفعت مبيعات التصدير إلى 168 ألف طن مقارنة 86 ألف طن بنسبة ارتفاع 95%، وبلغ صافي أرباح 64 مليون جنيه بنسبة انخفاض 25%.

وحققت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إيرادات بلغت 258.6 مليون جنيه مقابل 1.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 24.6 مليون جنيه مقارنة مع 638.2 مليون جنيه.

وحققت شركة جلاكسو سميثكلاين، صافي مبيعات بلغت مليار جنيه مقابل 716.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 19.6 مليون جنيه مقارنة مع أرباح بلغت 871.8 مليون جنيه.

وحققت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إيرادات بلغت 5.6 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 80%، وارتفع صافي الربح بنسبة 116% ليبلغ 809.8 مليون جنيه مصحوبًا بارتفاع هامش صافي الربح إلى 14.4% مقابل 12%.

وحققت مجموعة عامر القابضة، مبيعات بلغت 1.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 مدعومة من مبيعات القطاع العقاري، والذي حقق 1.4 مليار جنيه، وبلغت الإيرادات 652 مليون جينه بنسبة زيادة 6%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب مبلغ 27 مليون جنيه مقابل بمبلغ 25 مليون جنيه بنسبة زيادة 8%.