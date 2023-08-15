ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن سادوفي قوله "إنه في دنيبرو استهدفت صواريخ روسية منشأة صناعية حيث اندلع حريق وأصيب شخص، كما تم تسجيل سقوط صواريخ في منطقتي دنيبرو ولفيف".

وأضاف "تعرضنا لضربات في لفيف، ولسوء الحظ، تأثرت المساكن الخاصة أيضا، الخدمات ذات الصلة في طريقها بالفعل إلى مكان الحادث".

كما أبلغ رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في لفيف ماكسيم كوزيتسكي، عن الضربات في المنطقة.. مشيرا إلى أنه سيشارك التفاصيل لاحقا.

وفي دنيبرو، تعرضت إحدى الشركات المحلية للهجوم، وفقا لما ذكره رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية سيرهي ليساك، على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى حد قوله، أصيب شخص بجروح.

وبدوره، قال رئيس بلدية لوتسك إيهور بولشوك إن إحدى الشركات الصناعية في المدينة تعرضت للقصف، مضيفا أنه تم الإبلاغ عن وقوع إصابات.