الاستخبارات العراقية تعتقل 12 شخصا مطلوبا بينهم تجار مخدرات

وكالات

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، القبض على (12) مطلوباً بينهم تجار مخدرات وآخرون ارتكبوا جرائم قتل بالنجف الأشرف.

وقالت الوكالة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه" تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية والمتضمنة ملاحقة المتاجرين بمادة المخدرات والخارجين عن القانون والقبض عليهم، أطلقت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في محافظة النجف الأشرف، حملة واسعة تضمنت ملاحقة المطلوبين وفق أحكام مختلفة".

وأضافت، أنه" بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات من إلقاء القبض على ( 12 ) مطلوبا، ثلاثة منهم كانوا يتاجرون في مادة المخدرات وبحوزتهم كمية كبيرة من الحبوب المخدرة، إضافة إلى متهم آخر بحوزته أسلحة مختلفة، أما المتهمون الآخرون فقد صدرت بحقهم مذكرات قبض مختلفة تضمنت ارتكابهم جرائم قتل واعتداءهم على دور المواطنين بالقنابل اليدوية إضافة إلى ضبط مجموعة من القنابل اليدوية بحوزتهم أثناء تفتيش دورهم".

وتابعت، أنه" من خلال التحقيق مع المتهمين اعترفوا صراحة قيامهم بتلك الجرائم، حيث دونت أقوالهم و أحيلوا إلى الجهات المعنية لينالوا جزاءهم العادل".