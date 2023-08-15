الإمارات: ملتزمون باستقرار اليمن وازدهاره

إلتقى المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش الاثنين، المبعوث الأميريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينج، وبحث معه آخر التطورات والجهود الدولية لحل الأزمة في اليمن، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.



وأكد قرقاش أهمية الجهود من أجل إيجاد تسوية سلمية تنهي الأزمة اليمنية وتداعياتها الإنسانية، مشيراً إلى أهمية تكثيف الجهود الدولية في هذا الاتجاه ونوّه بالدور المهم الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأميركية في هذا السياق.



واستعرض قرقاش الالتزام التاريخي لدولة الإمارات باستقرار اليمن وازدهاره، ودعم الجهود كافة الرامية لإيجاد حل للأزمة اليمنية بما يحقق مصالح الشعب اليمني ويضمن استقرار اليمن.