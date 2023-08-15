الإرياني: عناصر الحوثي أدارت أزمة الناقلة "صافر" على طريقة عصابات القرصنة

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أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن عناصر الحوثي أدارت أزمة الناقلة "صافر" على طريقة عصابات القرصنة والجماعات الإرهابية، ساخرًا من "المسرحية الرديئة" التي سوقتها الحوثي عن عملية إنقاذ لخزان النفط العائم "صافر".

وأشار الإرياني -وفقا لوكالة الأنباء اليمنية- إلى أنه على مدى تسعة أعوام، وضعت عناصر الحوثي الشريط الساحلي لليمن والدول المشاطئة في البحر الأحمر وباب المندب والملاحة الدولية على حافة الخطر الداهم، دون اكتراث بالتداعيات الاقتصادية والإنسانية والبيئية الكارثية، جراء انسكاب ظل وشيكا لما يزيد على مليون برميل من النفط.

وأكد الإرياني أن الوصول لهذه المرحلة من خطة إنقاذ خزان "صافر"، بنجاح عملية نقل النفط الذي وصل إلى أكثر من 1.1 مليون برميل إلى الخزان البديل "موتيكا"، لم يكن ليتم لولا جهود الحكومية، والجهود التي بذلها فريق الأمم المتحدة، وكذا الدعم المالي السخي الذي قدمته الدول الشقيقة والصديقة لتمويل خطة الإنقاذ، وإنهاء هذا الخطر الذي كان سيكلف العالم عشرات المليارات من الدولارات.

وحذر الإرياني من معاودة عناصر الحوثي استخدام السفينة البديلة "موتيكا" كقنبلة موقوتة، مطالبًا المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة بالتحرك الفوري لمتابعة الخطوات القادمة ضمن مراحل خطة الإنقاذ، وعمل كل ما من شأنه ضمان عدم استخدام العناصر للناقلة كورقة للضغط والمساومة والابتزاز.