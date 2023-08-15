الأول من نوعه وأكبر طريق خرسانى.. تعرف على مشروع ازدواج طريق سيوة مطروح

كتب سيد الخلفاوى

يجري العمل على تنفيذ أكبر طريق خرساني ، هو الأول من نوعه بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، بتكنولوجيا الرصف الخرساني الحديثة، وهو ازدواج طريق سيوة - مرسى مطروح، بطول 310 كيلومترات بتكلفة إجمالية تقدر بـ 3 مليارات جنيه.

تم تقسيم الطريق لـ 6 قطاعات، بدأ العمل في القطاع الأول وصب مسافة أكثر من 12 كيلومتر حتى الآن. ويجري العمل لاستكمال القطاع الأول، بالتزامن مع التجهيز وبدء العمل في القطاع الثاني، ويتم تنفيذ أعمال رصف القطاع الأول للطريق الخرساني، سيوة - مطروح، عند العلامة 150 بمحاذاة الطريق الإسفلتي القديم، وذلك باستخدام معدة تعمل بأحدث تكنولوجيا لرصف الطرق الخرسانية.

وجار العمل في قطاعين من الطريق الخرساني، القطاع الأول من الكيلو 150 إلى 200 في اتجاه واحة سيوة، بتكلفة 420 مليون جنيه، والقطاع الثاني يجري تنفيذ أعمال التسوية وعمل تربة الأساس والجسات والتجهيز لأعمال الرصف الخرساني، من الكيلو 200 إلى 250 بطريق سيوة بتكلفة إجمالية 430 مليون جنيه، ليصل إجمالي تكلفة القطاعين الأول والثاني 850 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تصل تكلفة الطريق الخرساني القادم من سيوة حوالي 3 مليارات جنيه، والانتهاء من تنفيذه بطول 310 كيلو مترات خلال عام 2024