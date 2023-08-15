الأمن العراقي يحبط تهريب أكثر من نصف مليون لتر من المشتقات النفطية

وكالات

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، إحباط عمليات تهريب أكثر من نصف مليون لترٍ من المشتقات النفطية ،والقبض على (14) مهرباً .

وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): إنه"ضمن سلسلة عملياته للحدّ من تهريب المشتقات النفطية، أحبط جهاز الأمن الوطني محاولاتٍ لتهريب كميات من الوقود تُقدر بأكثر من (نصف مليون) لتر".

وأضاف أن "عمليات الضبط جرت في محافظات (بغداد، والأنبار، وديالى، وصلاح الدين، ونينوى، وكربلاء) وأسفرت أيضاً عن مداهمة (8) أوكار ضمت بداخلها صهاريج معدة للتهريب، فضلاً عن القبض على (14) متهماً وفق مذكرات قبض قضائية".

وتابع أنه "تمت مصادرة المواد المضبوطة وإحالة جميع المتهمين إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".