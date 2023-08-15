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الأمم المتحدة تدعو للوقف الفورى للتصعيد بطرابلس ووضع حد للاشتباكات المسلحة

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 02:15 م
الأمم المتحدة تدعو للوقف الفورى للتصعيد بطرابلس ووضع حد للاشتباكات المسلحة المبعوث الأممى لدى ليبيا عبد الله باتيلي
كتب: أحمد جمعة

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أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنها تتابع بقلق بالغ الأحداث والتطورات الأمنية التي تشهدها طرابلس منذ يوم أمس وتأثيراتها الوخيمة على المدنيين، داعية جميع الأطراف المعنية للاضطلاع بمسؤوليتها بموجب القانون الدولي في حماية المدنيين.

وأشارت البعثة الأممية في بيان صحفي إلى أنها تشعر بالقلق إزاء التأثير المحتمل لهذه التطورات على الجهود الجارية لتهيئة بيئة أمنية مواتية للنهوض بالعملية السياسية، بما في ذلك الاستعدادات للانتخابات الوطنية.

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الوقف الفوري للتصعيد، ووضع حد للاشتباكات المسلحة المستمرة، مشيرة إلى أن العنف ليس وسيلة مقبولة لحل الخلافات، ويجب على جميع الأطراف الحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في السنوات الأخيرة ومعالجة الخلافات من خلال الحوار.

وذكرت البعثة جميع الجهات الفاعلة بمسؤوليتها عن الحفاظ على الاستقرار النسبي السائد وخلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات شاملة تلبي تطلعات الشعب الليبي.

 

 

 


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