الأمم المتحدة تبدى قلقها العميق بسبب الاشتباكات فى جنوب دارفور

أ.ش.أ

أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، عن عميق قلقه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع اشتباكات في جنوب دافور بالسودان في الأيام الماضية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ووفقا للتقارير الأولية الواردة من المنظمة الدولية للهجرة، فإن العنف شرد نحو 20 ألف شخص في العديد من الأحياء المحيطة بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور .

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه يراقب الوضع عن كثب، ويعمل على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لجنوب دارفور، معربا عن أسفه؛ لأن الاشتباكات الحالية تعيق نقل المساعدات من شرق دارفور إلى مدينة نيالا.