الأرصاد: درجات الحرارة بالعاصمة لن تتجاوز 34 درجة حتى مطلع الأسبوع المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى إستمرار التحسن في حالة الطقس، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 33 : 34 درجة حتى مطلع الأسبوع المقبل .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه خلال هذه الفترة يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

و يشهد اليوم ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلاً ، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 والصغرى 29 درجة.