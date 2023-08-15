"الأرصاد": الحرارة العظمى المحسوسة بالقاهرة الكبرى 35 درجة

كتب محمد عبد المجيد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد مستمرة في التحسن بالأحوال الجوية على أغلب الأنحاء والأجواء صيفية معتدلة نهارا وليلا، وما زلنا نتأثر بالكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، بالإضافة إلى وجود امتداد لمنخفض جوى في طبقات الجو العليا يعمل بشكل كبير على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءًا من أشعة الشمس وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء وإحساسنا بانخفاض درجات الحرارة.

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر وهالة الحملاوي: «من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى في الظل ستكون 33 درجة والمحسوسة 35 درجة».

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «إحساسنا في فترة الظهيرة بالطقس سيكون حارا رطبا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد وشديد الحرارة على المناطق الجنوبية وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء في فترات النهار».

ولفتت، إلى استمرارية سقوط الأمطار الرعدية على بعض الأماكن من جنوب سيناء على فترات متقطعة مثل سانت كاترين وطابا ودهب، لكنها لن تكون مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية