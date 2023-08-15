الأردن وسوريا يؤكدان مواصلة التشاور والتنسيق لتعزيز العلاقات الثنائية

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اتفق الأردن وسوريا على مواصلة التشاور والتنسيق لتعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، نظيره وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد، اليوم الثلاثاء في القاهرة، قبيل اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا، بحسب بيان للخارجية الأردنية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التنسيق والتعاون حيال قضايا ذات أولوية بالنسبة للبلدين.

كما بحث الوزيران الجهود المبذولة في سياق المسار العربي، ومنهجية الخطوة مقابل خطوة، للتعامل مع الأزمة السورية عبر حلٍ سياسي يعالج جميع تداعياتها الإنسانية والأمنية والسياسية، وما تم تحقيقه من تقدمٍ متصل بخطواتٍ عملية لمخرجات اجتماع عمّان.

وفي السياق ذاته، بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، ونظيره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد حسين، على هامش الاجتماع الثلاثي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، في إطار آلية التعاون الثلاثي اليوم في القاهرة، الجهود المشتركة لتعزيز علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع الأردن والعراق.

وجدد الوزيران تأكيدهما على تمتين أواصر التنسيق الثنائي، والتشاور متعدد الأطراف مع الدول العربية الشقيقة بما يخدم مصالحهما البينية ويدعم مساعي التعاون العربي المشترك والتعامل مع التحديات التي تواجهه.

وتناول الاجتماع، الذي بنى على نتائج اجتماعات سابقة، التحضيرات الجارية بين البلدان الشقيقة الثلاثة لعقد القمة الثلاثية المقبلة التي ستستضيفها جمهورية مصر العربية في سياق آلية التعاون الثلاثي، والتي تشكل نموذجًا ناجحًا في التعاون متعدد الأطراف.

وفي سياق عضوية الأردن والعراق في لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا، تطرّق اللقاء إلى الجهود العربية المبذولة للتوصل لحل سياسي شامل للأزمة السورية، والتعامل مع تداعياتها الإنسانية والسياسية والأمنية.