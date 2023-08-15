اعرف الأوراق المطلوبة للتأشير على جواز السفر المصري لمن سبق له الهجرة

كتب سليم على

تقدم الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية تسهيلات للمواطنين والأجانب من أجل الحصول على خدمات إلكترونية تساعدهم فى إنهاء أوراقهم من خلال المنزل، وفى السطور التالية نرصد خطوات تقديم طلب التأشير على جواز السفر المصري لمن سبق له الهجرة.

يقدم هذا الطلب من المصرى المهاجر ومازالت إجراءات هجرته سارية بغرض التأشير على استمارة استخراج جواز سفره المصرى بأن إجراءات هجرته سارية ، يمكن قبول هذا الطلب من زوج أو زوجة المهاجر المقيم خارج البلاد واستخراج هذا الجواز من ديوان عام الإدارة العامة للجوازات بالرغم من وجود المهاجر خارج البلاد (وهى مزايا الهجرة) ، ولا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.

المستندات المطلوبة : -

جواز السفر المصري السابق المدون به ختم الهجرة

سند الهجرة ساري (إقامة دائمة ، جواز السفر الأجنبي)

بطاقة الرقم القومي السارية