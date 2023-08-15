اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 02:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار المحافظات

اعتماد تحديث المخططات التفصيلية لـ 10 قرى بمركزي دسوق وكفر الشيخ

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 01:55 م
اعتماد تحديث المخططات التفصيلية لـ 10 قرى بمركزي دسوق وكفر الشيخ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تحديث المخططات التفصيلية ل 10 قرى بمركزي دسوق وكفر الشيخ، مؤكداً أن القرى التي تم اعتماد تحديث المخططات التفصيلية، قرية منشأة بطاح، التابعة  للوحدة المحلية لقرية سنهور المدينة بمركز دسوق، وقرية كفر أم يوسف، التابعة للوحدة المحلية لقرية سنهور المدينة بمركز دسوق.

كما اعتمد  المخطط التفصيلي المحدث لقرية المرابعين، التابعة للوحدة المحلية لقرية المرابعين، بمركز كفر الشيخ، والمخطط التفصيلي المحدث لقرية الخضيري، التابعة للوحدة المحلية لقرية المرابعين بمركز كفر الشيخ، والمخطط التفصيلي المحدث لقرية  كفر المرابعين ، التابعة للوحدة المحلية لقرية المرابعين بمركز كفر الشيخ، والمخطط التفصيلي المحدث لقرية نصره،  التابعة للوحدة المحلية لقرية المرابعين بمركز كفر الشيخ، والمخطط التفصيلي المحدث لقرية محلة القصب، التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة القصب، بمركز كفر الشيخ.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه اعتمد المخطط التفصيلي المحدث لقرية مصطفي كامل، التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة القصب بمركز كفر الشيخ، والمخطط التفصيلي المحدث لقرية بلشاشة، التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة القصب- مركز كفر الشيخ، واعتماد المخطط التفصيلي المحدث لقرية الطرابية، التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة القصب بمركز كفر الشيخ.

 


 

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

مخططات تفصيلية

اخبار كفر الشيخ

وحدات محلية

مراكز كفر الشيخ



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة