اعتماد الحركة الدبلوماسية الجديدة 2023 .. علاء موسى سفيرا لمصر لدى بيروت

كتب: أحمد جمعة

علم "اليوم السابع" أنه جرى اعتماد الحركة الدبلوماسية لعام 2023 متضمنة تعيين عدد من السفراء الجدد فى عواصم العالم.

وكشفت مصادر مطلعة اعتماد الحركة الدبلوماسية التي شملت ترشيح مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير علاء موسى سفيرا لجمهورية مصر العربية لدى بيروت، السفير أيمن كامل سفيرا لمصر لدى سلوفاكيا، السفير مصطفى ربيع سفيرا لمصر لدى إريتريا، السفير إيهاب بدوي سفيرا لمصر لدى مدريد، السفير ياسر الشيمي سفيرا لمصر لدى جاكرتا، السفيرة ابتسام رخا سفيرا لمصر لدى كازخستان، السفير إيهاب عبد الحميد سفيرا لمصر لدى إسلام أباد.

وأشارت المصادر إلى أنه جرى تعيين هيثم مختار قنصل عام مصر لدى ملبورن، السفير هاني ناجي سفيرا لمصر لدى استراليا، السفير جمال متولي سفيرا لمصر لدى أوسلو، السفير حاتم النشار سفيرا لمصر لدى بوليفيا، السفيرة ريهام خليل سفيرا لمصر لدى المنامة، السفير أسامة خضر سفيرا لمصر لدى تل أبيب، السفير أحمد مصطفى سفيرا لمصر لدى سنغافورة، السفيرة عبير علم الدين سفيرا لمصر لدى موريشيوس.

وأشارت المصادر إلى تعيين السفير شريف مختار قنصل مصر لدى هيوستن، السفير شريف سيف سفيرا لمصر لدى أبيدجان، السفير شريف شحاتة سفيرا لمصر لدى هافانا، السفير أحمد بكر سفيرا لمصر لدى بيرو، السفير شريف ندا سفيرا لمصر لدى وجادوجو، السفير خالد الشاذلى سفيرا لمصر لدى جيبوتي، السفير نادر سعد سفيرا لمصر لدى صوفيا، السفيرة مي خليل سفيرا لمصر لدى برازيليا، السفيرة ندى دراز قنصل مصر لدى شيكاجو، السفير حسام علي قنصل مصر لدى لوس أنجلوس، السفير جورج عازر سفيرا لمصر لدى ولينجتون.

شملت الحركة تعيين السفير أحمد سمير سفيرا لمصر لدى بغداد، السفير محمد رسلان قنصل مصر لدى شنجهاى، السفيرة أميرة عبد الرحيم سفيرا لمصر لدى بوروندي، السفير حسن النشار سفيرا لمصر لدى كوناكري، السفير إبراهيم سلطان قنصل مصر العام لدى إسطنبول، السفير كامل جلال رئيس مكتب رعاية المصالح المصرية لدى طهران، السفير أحمد عبد العظيم سفيرا لمصر لدى ليبيريا.

وشملت الحركة تعيين السفيرة هبة سيدهم قنصل عام مصر لدى ريو دي جانيرو، السفيرة رجاء الوكيل سفيرا لمصر لدى بنين، السفير أحمد عيد سفيرا لمصر لدى توجو، السفير أحمد عبد المجيد قنصل عام مصر لدى جدة، السفير محمد فؤاد سفيرا لمصر لدى أبوجا، السفيرة نرمين الظواهري سفيرا لمصر لدى كيجالي، السفير حسام حسين قنصل مصر العام لدى دبي، السفيرة هالة يوسف سفيرا لمصر لدى بانجوك، السفيرة نيفين الحسيني سفيرا لمصر لدى أنجولا.