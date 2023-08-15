اعترافات متهمين بالتنقيب عن الآثار بالمطرية: هدفنا تحقيق الثراء السريع

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهمين بالتنقيب عن الآثارداخل منزل بمنطقة المطرية، واعترفوا بارتكابهم الواقعة بهدف العثور على قطع أثرية وبيعها لتحقيق الثراء السريع.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الاثار بالمخالفة لاحكام القانون.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، لاشتراكه مع شخصين - مقيمان بذات العنوان، بالتنقيب عن الآثار بالعقار محل سكنه، كما عُثر على آثار ردم لحفرة بقطر 1,5 × 1,5 متر - أدوات حفر وتنقيب - 36 قطعة فخار محطمة.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار والعثور أسفل الحفر على عدد من القطع الفخارية تحطمت أثناء الحفر، وتم اتخاذ الإجرءات القانونية اللازمة.