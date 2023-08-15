استفادة 778 مواطنا من القافلة الطبية فى مستشفى الشيخ زويد

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء، انه نظمت جامعة العريش بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية في شمال سيناء، قافلة طبية في مستشفي الشيخ زويد المركزي، تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال المحافظ، إن القافلة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث ضمت مختلف التخصصات الطبية، وتم توقيع الكشف الطبي علي المواطنين وصرف العلاج اللازم بالمجان، أضاف المحافظ، أنه استفاد من القافلة عدد 778 مواطنًا ما بين كشف طبي فى مختلف العيادات وإجراء الأشعة والفحوص المعملية، معلنًا عن استمرار القوافل الطبية في مختلف التجمعات والمناطق علي مستوي المحافظة.

وأشار الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، إلي أن القافلة جرت بالتعاون مع جامعات إقليم شرق الدلتا والقناة، والتي تضم "جامعة قناة السويس – جامعة بورسعيد – جامعة السويس – جامعة دمياط".

ولفت الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة في المحافظة، إلى توقيع الكشف الطبي علي عدد 450 مواطنًا في عيادات الباطنة والنساء والرمد والجلدية والأنف والأذن والمسالك والجراحة والأطفال والعظام والروماتيزم، وإجراء الأشعة لعدد 140 حالة، وإجراء التحاليل المعملية لعدد187 حالة، وتحويل حالة لاستكمال العلاج.