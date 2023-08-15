ارتفاع عدد ضحايا حريق بمحطة للتزود بالغاز في روسيا إلى 25 قتيلا

وكالات

قالت وكالة "إنترفاكس" للأنباء، إن عدد وفيات الحريق الذي اندلع بمحطة للتزود بالغاز في روسيا ارتفع إلى 25.

فيما أعلنت أعلنت وزارة الصحة بجمهورية داغستان الروسية، أن الانفجار الذي وقع في محطة التزود بالوقود بالعاصمة أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين.

وأوضحت السلطات أنه: "بحسب البيانات الأولية لهذه الساعة، قتل 12 شخصا بينهم طفلان وأصيب 50 آخرون في انفجار بمحطة وقود في محج قلعة".

وأفادت مواقع التواصل الاجتماعي أن الحريق في داغستان امتد من محطة الوقود إلى المنازل المجاورة. وتبلغ مساحة الحريق بعد الانفجار 500 متر مربع.

وتعمل الشرطة على إبعاد المدنيين عن مكان الانفجار، بسبب مخاطر حدوث انفجار ثاني.