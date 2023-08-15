ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن السلطات الصحية في داغستان قولها "إنه حتى الآن يوجد لدينا 27 قتيلا".

وكان نائب وزير الصحة الروسي فلاديمير فيزنكو قد أعلن في وقت سابق أن عدد المصابين ارتفع إلى 66، بينهم 10 في حالة حرجة، فيما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن حريقا اندلع في محطة صيانة السيارات في الطريق السريع بالعاصمة محج قلعة، ثم امتدت النيران إلى محطة وقود وبعد ذلك وقع الانفجار.