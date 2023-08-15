وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الثلاثاء، أن هيئة الأرصاد الجوية أصدرت أعلى مستوى تحذير طوارىء من هطول أمطار غزيرة في محافظة "توتوري"، مشيرا إلى أن السلطات حثت المواطنين على توخي الحذر من حدوث انهيارات طينية وفيضانات.

وأضاف أن المسئولين عن "شينكانسن"، وهي شبكة القطارات فائقة السرعة في اليابان، أعلنوا أنه تم إلغاء الخدمات بين منطقتي "ناجويا" و"أوكاياما" اليوم، في حين سيتم تخفيض الخدمة بين العاصمة "طوكيو" ومنطقة "ناجويا" بشكل كبير، كما من المحتمل أن تشهد الخطوط الأخرى إلغاءً أو تأجيلا.

وأعلنت خطوط أول نيبون الجوية والخطوط الجوية اليابانية إلغاء معظم رحلاتها اليوم من وإلى المطارات في غرب ووسط اليابان، مشيرة إلى أنه قد يتجاوز إجمالي الرحلات الداخلية الملغاة 800 رحلة.

ومن المتوقع أن تتحرك العاصفة ببطء نحو الشمال مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 90 كيلومترا في الساعة.