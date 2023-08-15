إيطاليا تطالب بالعدالة لـ43 شخصًا لقوا حتفهم فى ذكرى انهيار جسر موراندى

فاطمة شوقى

احتفلت إيطاليا ، أمس الاثنين، بالذكرى الخامسة لانهيار جسر موراندي في جنوة، بدقيقة صمت ودعوات لتحقيق العدالة لـ 43 شخصًا لقوا حتفهم فيما وصفته السلطات، بأنه مثال على الإهمال الناجم عن الجشع، حسبما قالت صحيفة الجورنال الإيطالية.

وقال وزير البنية التحتية ماتيو سالفيني لأقارب الضحايا والسكان المحليين والسلطات في إحياء ذكرى جنوا أن الضحايا لم يكونوا ضحايا فيضان أو كارثة طبيعية ، بل قال إنهم كانوا "ضحايا جشع لأشخاص لم يؤدوا عملهم".

وانكسر قسم كبير من جسر موراندي خلال عاصفة في 14 أغسطس 2018 ، عندما تعطلت الطرق السريعة عشية أكبر عطلة صيفية في إيطاليا.

وخضع 58 شخصا للمحاكمة العام الماضي بتهم القتل العمد وتهم أخرى. ومن بينهم مسؤولون تنفيذيون وفنيون سابقون من الشركة التي كانت تدير العديد من الجسور والطرق السريعة في إيطاليا ، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين في وزارة سالفيني.

ويزعم ممثلو الادعاء أن المتهمين يعرفون أن الجسر ، الذي بني في الستينيات ، معرض لخطر الانهيار وتقليص تكاليف الصيانة لتوفير المال، أوصى مصمم الجسر بالصيانة الدورية للامتداد الخرساني لإزالة الصدأ ، خاصة بسبب التأثير التآكل للهواء الرطب والمالح من بحر ليجوريا القريب.

ودقت أجراس الكنائس ودوي صفارات الإنذار في جنوة ، وقف الحشد دقيقة صمت في الساعة 11:36 صباحًا ، وقت الانهيار.

وقال إيجل بوسيتي ، العضو البارز في لجنة أقارب ضحايا موراندي ، الحشد أن العائلات تثق في النظام القضائي ، لكن التقدم المحرز في المحاكمة حتى الآن كان مثبطًا.

واستشهد بشهادات من المديرين التنفيذيين والخبراء الفنيين الذين نفوا أي مسؤولية ، زاعمين أنهم لا يعرفون أو يتذكرون التفاصيل.

على الرغم من أن انهيار موراندي كان الأكثر دموية في السنوات الأخيرة ، فقد شهدت إيطاليا انهيارات أخرى للجسور والطرق السريعة سلطت الضوء على الحالة المتداعية للبنية التحتية القديمة للنقل في البلاد.