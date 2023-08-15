إيطاليا تتعرض لفيضانات تؤدى لانهيارات أرضية وإجلاء 120 شخصا.. فيديو

فاطمة شوقى

اضطر حوالى 120 شخصا إلى مغادرة منازلهم فى إيطاليا ، فى بلدة باردونيكيا ، بالقرب من جبال الألب، بعد هطول أمطار غزيرة تسببت فى فيضانات وانهيارات أرضية، كما تعرضت التشيك لعواصف قوية، حسبما قالت صحيفة "الجورنال" الإيطالية .

وأشارت الصحيفة، إلى أن الامطار الغزيرة أدت إلى انهيارات أرضية وانفصال سلسلة من التلال الصخرية، مما أدى إلى تدمير السيارات والمبانى والأرضيات من المنازل.

وأوضحت الصحيفة، أن فرق الإنقاذ تمكنت من تحديد موقع 5 أشخاص أعلن أنهم في عداد المفقودين، وأنقذ رجال الإطفاء 6 أشخاص كانوا في منزل متنقل جره الماء والوحل، وتم إنشاء مركز قيادة أمامي لإدارة عمليات الإنقاذ التي تشمل 50 فرقة إطفاء.

تلقت فرقة الإطفاء الإقليمية عشرات التقارير عن سقوط أشجار أغلقت الطرق وغمرت منازل.

وكانت إيطاليا أعلنت حالة التأهب لوصول عاصفة ثلجية عنيفة وذلك بعد أيام من الفيضانات التى تعرضت لها مدينة فينيسيا والتى تعتبر من الظواهر النادرة، وذلك بعد موجة حر شديدة، مشيرة إلى أن هناك عدة مناطق في شمال إيطاليا في حالة تأهب لوصول عاصفة عنيفة ، مع عواصف قوية وعواصف بَرَد ، بينما شهدت البندقية فيضانًا غير عادي هذه الأيام.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المناطق الجبلية في إميليا رومانيا، التي تأثرت بالفعل هذا العام بعدة عواصف تسببت فى وفيات وخسائر بالمليارات، أصبحت اليوم في حالة تأهب برتقالية بسبب الرياح القوية التي قد تصل شدتها إلى 88 كيلومترًا في الساعة.

من المتوقع بالفعل هطول الأمطار اليوم في ليجوريا وفريولي فينيتسيا جوليا حيث ستتم إضافة توسكانا ومارش (وسط) ، بالإضافة إلى إصدار إنذار جديد لميلانو (شمال) ، الذي لا يزال يحصي الأضرار التي سببتها الموجة الأخيرة من سوء الأحوال الجوية ، عندما سقطت 5000 شجرة بسبب البرد والأمطار.

في صيف غريب ملئ بالتناقض ، غمرت "أكوا ألتا" مدينة فينسيا ، وهي ظاهرة نادرة في أغسطس لم تحدث سوى مرتين منذ عام 1872 - في عام 1995 وفي عام 2020 ، كان هناك ارتفاع متر واحد في بلازا دي سان ماركوس ، مع ما بين 10 و 15 سم من المياه.