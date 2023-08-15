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إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق الزعفرانة - بنى سويف

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 11:26 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق الزعفرانة - بنى سويف انقلاب سيارة - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة، مساء اليوم، إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة بنى سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى أطفيح المركزي لقربها من مكان الحادث، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.
 
وتلقت غرفة عمليات الاسعاف في محافظة بني سويف، بلاغا  يفيد بوقوع حادث مروري ناتج عن إنقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة، نتح عنه إصابة 5 أشخاص، حيث جرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الاسعاف إلى مكان الحادث.
 
ودفع مرفق اسعاف بني سويف بسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، بالإضافة إلى سيارة اسعاف البحر الأحمر وأخرى تابعة لمحافظة الجيزة.
 
جرى نقل المصابين إلى مستشفى أطفيح المركزي لتلقيتم العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.
 
 

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