وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء، أن العاصفة الاستوائية تسببت فى انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل في غرب ووسط اليابان، مشيرا إلى أنه تم إصدار أوامر بإجلاء المواطنين من منازلهم في 10 مقاطعات.

وأضاف التلفزيون أن السلطات اليابانية حثت المواطنين على توخي الحذر من حدوث انهيارات طينية وفيضانات.. وأفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية بأن العاصفة تتحرك نحو الشمال فوق منطقة "كانساي" مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 108 كيلومترات في الساعة.

وأعلن المسئولون عن "شينكانسن" وهي شبكة القطارات فائقة السرعة في اليابان أنه تم إلغاء الخدمات بين منطقتي "ناجويا" و"أوكاياما" اليوم، في حين سيتم تخفيض الخدمة بين العاصمة "طوكيو" ومنطقة "ناجويا" بشكل كبير، كما من المحتمل أن تشهد الخطوط الأخرى إلغاء أو تأجيل.

في حين أعلنت خطوط أول نيبون الجوية والخطوط الجوية اليابانية إلغاء معظم رحلاتها اليوم من وإلى المطارات في غرب ووسط اليابان.. مشيرة إلى أنه قد يتجاوز إجمالي الرحلات الداخلية الملغاة 800 رحلة.