إصابة 13 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بطريق المطار بالغردقة

أصيب 13 شخصا، صباح اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم سيارتين بطريق المطار بالغردقة، تم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .
كان ورد إخطار للواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وبيجو، بطريق مطار الغردقة، على الفور تم الدفع ب 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.
وتبين ان الحادث كان بين سيارة ميكروباص واخرى بيجو واسفر عن اصابة 13 شخص وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقى الإسعافات الأولية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
إصابة 13 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بطريق المطار بالغردقةالثلاثاء، 15 أغسطس 2023 09:39 ص
اسعاف - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
أصيب 13 شخصا، صباح اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم سيارتين بطريق المطار بالغردقة، تم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 13 شخصا، صباح اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم سيارتين بطريق المطار بالغردقة، تم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .
الموضوعات المتعلقة
إصابة شخصين إثر حادث تصادم على الطرق الزراعى فى قليوبالثلاثاء، 15 أغسطس 2023 08:48 ص
مباحث كفر شكر تضبط سائق سيارة نقل تسبب فى حادث تصادم ومصرع 5 أشخاصالثلاثاء، 15 أغسطس 2023 02:42 ص
إصابة 5 أشخاص في حوادث متفرقة بكفر الشيخ.. اعرف التفاصيلالثلاثاء، 15 أغسطس 2023 01:01 ص
إصابة زوجين فى حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى نقل ثقيل بالدقهليةالإثنين، 14 أغسطس 2023 11:54 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة