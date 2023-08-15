اليوم السابع
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إصابة 13 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بطريق المطار بالغردقة

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 09:39 ص
إصابة 13 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بطريق المطار بالغردقة اسعاف - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أصيب 13 شخصا، صباح اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم سيارتين بطريق المطار بالغردقة، تم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

كان ورد إخطار للواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وبيجو، بطريق مطار الغردقة، على الفور تم الدفع ب 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين ان الحادث كان بين سيارة ميكروباص واخرى بيجو واسفر عن اصابة 13 شخص وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقى الإسعافات الأولية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة  المختصة لمباشرة التحقيقات.





 


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