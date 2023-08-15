اليوم السابع
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إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة محملة بالعمال فى منشأة القناطر

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 10:49 ص
إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة محملة بالعمال فى منشأة القناطر حادث انقلاب سيارة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - عبد الرحمن سيد

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انقلبت سيارة ربع نقل محملة بعدد من العمال، بطريق المنصورية في منشاة القناطر، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بانقلاب سيارة بطريق المنصورية، في منشأة القناطر، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن سيارة ربع نقل، محملة بعمال، تعرضت للانقلاب، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص.

تم نقل المصابين لمستشفى أوسيم المركزى، وإزالة آثار الحادث، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

 


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