إصابة طالبة بنزيف فى المخ وكسور بعد سقوطها من شرفة منزلها بالدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشي

أصيبت طالبة بالصف الثالث الثانوي بنزيف في المخ وكسور متعددة وذلك بعد سقوطها من نافذة الطابق الخامس بمسكنها بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية ، خلال قيامها بتنظيف النافذة وتم نقلها لمستشفى المنصورة الدولي في حالة خطرة.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، اخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة، من مستشفى المنصورة الدولي بوصول "علياء.ق.ع.م"، 18 عامًا، طالبة بالصف الثالث الثانوي، مصابة بإشتباه نزيف في المخ وكسور متعددة بالجسم" ادعاء سقوط من علو".

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثاني المنصورة، وبسؤال والدتها"شهيرة.ب"، 42 عامًا، ربة منزل، قررت انه حال قيام نجلتها بتنظيف احدى النوافذ بالشقة سكنهما بالطابق الخامس، اختل توازنها مما أدى إلى سقوطها وحدوث اصابتها ولم تتهم احد بالتسبب في ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.