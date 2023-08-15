اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 03:36 م
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إصابة شخصين بطلقات نارية خلال مشاجرة فى الدقهلية

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 03:16 م
إصابة شخصين بطلقات نارية خلال مشاجرة فى الدقهلية إسعاف - أرشيفية
الدقهلية _محمد الحبشي

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أصيب شخصان بطلقات نارية، خلال مشاجرة نشبت بينهما نتيجة خلافات في قرية غزالة التابعة لمركز السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، وتم نقلهما للمستشفى تحت حراسة أمنية لتلقي العلاج اللازم.
 
تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين، بنشوب مشاجرة بين شخصين بقرية غزالة التابعة لدائرة المركز، وتبادلا إطلاق النيران على بعضهما ما تسبب في إصابتهما.
 
وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أن طرفي المشاجرة هما صلاح ال.ع.ر، 29 عاما ، وإبراهيم م.ع،  47 عاما، مقيمان بقرية غزالة دائرة المركز.
 
تم نقل المصابين لمستشفى السنبلاوين تحت حراسة أمنية لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

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