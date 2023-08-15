إصابة شخصين بحادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بقليوب

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بنطاق مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، حادث تصادم سيارتين، ما أسفر عن إصابة شخصين، جرى نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج، وتمكن رجال الإدارة العامة للمرور بالقليوبية، بقيادة العميد محمد البطوطي من إعادة الحركة المرورية على الطريق لمنع تعطل مصالح المسافرين.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود إشارة بوجود حادث بالقرب من مدينة قليوب على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين، ما أسفر عن إصابة شخصين، جري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.