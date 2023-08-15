اليوم السابع
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إصابة شخصين إثر حادث تصادم على الطرق الزراعى فى قليوب

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 08:48 ص
إصابة شخصين إثر حادث تصادم على الطرق الزراعى فى قليوب حادث تصادم - أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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أصيب شخصان بسبب حادث تصادم سيارتين ودراجة نارية على طريق مصر إسكندرية الزراعي بالقرب من مدينة قليوب، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية لتسيير حركة السيارات وإعادتها إلى طبيعتها مرة أخرى، كما انتقلت سيارتين إسعاف إلى موقع الحادث لنقل الصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار، ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية.

كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.


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