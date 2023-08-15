إجراء 54 ألفا و985 عملية جراحية منذ انطلاق مبادرة قوائم الانتظار في المنيا.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

حولت المبادرات الرئاسية الحلم إلى واقع جميل، خاصة فى قطاع الصحة، والتى وصلت فيها تلك المبادرات إلى القرى والنجوع، والقرى الأكثر احتياجا لتقديم تلك الخدمات بالمجان، ومن بين تلك المبادرات قوائم الانتظار، والصحة المدرسية والقوافل الطبية، التى نجحت فى محافظة المنيا للوصل إلى كافة القرى ومازالت تكثف جهودها لتقديم العلاج المجانى للأهالى.

قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا أنه تم اجراء 13 ألفا و558 عملية جراحية مجانية بمختلف التخصصات وذلك منذ بداية شهر يناير حتى نهاية يوليو 2023 ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، منها 8250 عملية جراحة عيون و1058 جراحة مخ واعصاب و716 عملية جراحة الاورام ؛ 2760 قسطرة قلبية؛ 183 أوعية دموية وقسطرة طرفية ؛ 166 قلب مفتوح ؛ 356 جراحة العظام؛ 53 قسطرة بالمخ ؛ 16 زراعة قوقعة وأشار إلى أنه تم إجراء 54 ألفا و985 عملية جراحية منذ انطلاق المبادرة.

واوضحت الدكتورة ايرينى عادل نجيب مسئول قوائم الانتظار بمديرية الصحة أن المبادرة تتم بمشاركة عدد 20 مستشفى داخل المحافظة مستشفى المنيا العام؛ مستشفى رمد المنيا؛ مستشفى ملوى التخصصى ؛مستشفى التأمين الصحى؛ مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط؛ مركز اورام المنيا؛ مستشفى المنيا الجامعى؛ مستشفى الكبد والجهاز الهضمى الجامعى بالمنيا؛ مستشفى القلب والصدر الجامعى ؛مستشفى المنيا الجامعى للنساء والأطفال؛ مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا ؛ مستشفى مصر المحبة ؛مستشفى الراعى الصالح بسمالوط؛ مستشفى دار الهلال التخصصى؛ مركز النيل الدولى للعيون ؛ مستشفى سمالوط التخصصى ومستشفى المنيا الوطنى ومستشفى الصفوة ببنى مزار ومستشفى رمد بنى مزار ومستشفى دير مواس التخصصى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه فى إطار حرص وزارة الصحة على صحة وسلامة ابنائها من الشباب ورفع الوعى الصحى لديهم وتقديم الرسائل الصحية السليمة لهم قامت ادارة السن المدرسى بتقديم 82 ألفا و742 خدمة متنوعة من خدمات صحية وخدمات توعية ومشورة لحوالى 37268 من الشباب من خلال برنامج الشباب والمراهقين وذلك خلال شهر يونيه.

وأوضحت الدكتورة خلود محمود مدير ادارة السن المدرسى بمديرية الصحة بالمنيا أن عيادات الشباب والمراهقين قدمت خدماتها لعدد 37268 من الشباب بينهم 10928 من الذكور و26340 من الإناث حيث تم تقديم خدمات الرعاية الصحية وخدمات المشورة بالإضافة إلى تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحى للشباب بموضوعات مختلفة منها التغذية الصحية والوقاية من الأمراض المعدية واهمية ممارسة الرياضة.

وعن القوافل الطبية قال وكيل وزارة الصحة أن مديرية الصحة نفذت 7 قوافل طبية بقرى محافظة المنيا على مدار شهر يوليو الماضى، قرية نزلة البدرمان وقرية طوخ بمركز ديرمواس، قرية شارونة وقرية قرارة بمركز مغاغة ؛السلطان حسن واسمنت، بأبو قرقاص، البراجيل بمركز ملوى، واوضح انه تم توقيع الكشف الطبى على 11 ألفا و663 حالة بواسطة أطباء متخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من اجراء الفحوصات والاشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات.

وقال الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا انه تم إجراء 869 تحاليل مختلفة، موجات صوتية لـ27 حالة؛ واشعة سينية لـ 34 حالة وكشف مبكر للضغط والسكر لـ605 مترددا وتحويل داخلى لـ777 حالة وتحويل للمستشفى لـ 266 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 900 متردد.



قافلة طبية في المنيا (1)



قافلة طبية في المنيا (2)



قافلة طبية في المنيا (3)