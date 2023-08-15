اليوم السابع
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أسواق حضارية جديدة فى الجيزة للقضاء على العشوائية.. تضم محال نموذجية مجهزة

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 02:00 ص
أسواق حضارية جديدة فى الجيزة للقضاء على العشوائية.. تضم محال نموذجية مجهزة أسواق حضارية جديدة فى الجيزة للقضاء على العشوائية
كتبت – مرام محمد

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5 أسواق حضارية جديدة كشفت محافظة الجيزة عن تنفيذها ضمن خطة جار تنفيذها للقضاء على الأسواق العشوائية وتحسين الرؤية البصرية والحد من وجود الباعة الجائلين بالطرق العامة وتوفير مواقع خدمية لهم لبيع منتجاتهم  بشكل حضاري ولائق.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أبرز المعلومات عن الأسواق الحضارية الجديدة التي تنفذ بمحافظة الجيزة.

1- سوق حضاري خلف مدينة بيتكو بمنطقة مشعل بشارع الهرم.

-يستوعب 18 محلا حضاريا.

-يساهم في مواجهة التواجد غير المنظم للباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام خاصة بشوارع الهرم وزغلول والوفاء والأمل.

-تم تنفيذ 40% من أعماله الإنشائية.

2- سوق حضاري بجوار شارع بدر المتفرع من شارع عمرو بن العاص بمنطقة فيصل.

-يخدم شوارع الصفا المروة وعمرو بن العاص ومتفرعاتهم.

-يعد أحد المطالب للمواطنين بتلك المناطق.

-يضم 18 باكية بيعية.

-تم تنفيذ 30% من أعماله الإنشائية.

3- سوق راشد المراغي الحضاري

-يقام بشارع المساكن بكفر طهرمس بحي بولاق الدكرور.

-ينفذ على مساحة 1430م2.

-يستوعب حوالي 30 محل حضاري وغرف إدارية ودورات مياه حضارية وبوابات للدخول والخروج.

-وصلت نسب التنفيذ فيه لأكثر من 90%.

4- سوق أحمد إبراهيم النموذجي

-يقام بشارع الملكة بحي بولاق الدكرور.

-ينفذ على مساحة 800م2 تقريبا.

-يستوعب 21 محلا ودوات مياه حضارية وبوابات للدخول والخروج وكافة مستلزمات العمل والتشغيل.

-وصلت نسب التنفيذ به لأكثر من 75%.

5- سوق حضاري جديد بشارع الثلاثيني في حي الطالبية

-من المقرر خلال أيام البدء في إنشاء السوق الحضاري.

-يستوعب السوق الجديد كافة الأسواق العشوائية بالمناطق المحيطة خاصة المتواجدة بشوارع عز الدين عمر والثلاثيني القديم والعروبة.


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