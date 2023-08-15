أحمد عبد اللطيف نائبًا لمدير المجمع الطبى بالإسماعيلية

الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

أصدر الدكتور محمد سامي مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، قرارًا بتعيين الدكتور أحمد عبداللطيف نائبا لمدير مجمع الإسماعيلية الطبي، أحد أكبر مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.

ويأتي قرار تعيين عبداللطيف مديرا للتشغيل ونائبا لمدير مجمع الإسماعيلية الطبي في إطار مساعي الهيئة للتميز المؤسسي بالدفع بدماء جديدة للعمل الميدانى، الذى يستهدف تقديم خدمات طبية بجودة عالية بناء على التقييم المستمر للأداء بهدف انتقاء الكفاءات المتميزة.

وكان عبد اللطيف تولي منصب مدير العيادات الخارجية بمجمع الإسماعيلية الطبي، وساهم في حل عدد من شكاوى المواطنين فى العيادات الخارجية مما أهله لتولي منصب نائب مدير مجمع الإسماعيلية الطبي.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان: "نستهدف استقطاب الكوادر البشرية والإدارية من الكفاءات بكافة القطاعات"، مشيرًا إلى أن التقييم المستمر للأداء والإنجاز هو معيار التصعيد، لافتًا إلى أن حركة التكليفات شملت دمج الكوادر الشابة مع ذوي الخبرة، والدفع بالكفاءات المتميزة للعمل الميداني، مما يدعم سياسة الهيئة والدولة في تطوير آليات العمل بقطاع الرعاية الصحية، وتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، وبأعلى معايير الجودة العالمية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى دعم الجهاز التنفيذى بالهيئة بالعديد من أهل الخبرة لضمان نقل الخبرات من ذوي الخبرة إلى الشباب، وتابع: "ندعم الابتكار والتنافسية على أسس موضوعية لتقديم نموذج متطور لأحد هيئات الجهاز الإداري في الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن العنصر البشري أهم الأولويات بمنظومة العمل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن دمج ذوي الخبرة بالطاقات الشابة حقق نموذجًا ناجحًا في إدارة وتنفيذ الرؤى الاستراتيجية لهيئة الرعاية، ومؤكدًا ضرورة تعميم هذا النموذج بالفروع والمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

وأوضح أن هيئة الرعاية ستصبح من أكبر الكيانات الحكومية خلال الـ 7 السنوات المقبلة مع امتداد منظومة التأمين الصحي الشامل لكافة محافظات الجمهورية، وتابع: أن القوى البشرية هم الثروة الحقيقية والمحرك الأساسي لعملية الإصلاح الصحي الشامل الذي تقوم به الدولة المصرية.