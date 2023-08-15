أحمد شيبه يذبح خروفًا صدقة على روح والدته قبل دفنها بالإسكندرية.. فيديو وصور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

انهار الفنان أحمد شيبة، بالبكاء أثناء خروج جثمان والدته بعد أداء صلاة الجنازة عليها فى منطقة مينا البصل غرب الإسكندرية، وسط حضور مئات المشيعين من أهالى الإسكندرية وأسرته.





وكانت قد أقيمت صلاة الجنازة فى مسجد حسان مسقط رأس الفنان أحمد شيبه بعد صلاه الظهر، وعقب انتهاء صلاة الجنازة وخروج جثمان والدته تم ذبخ خروف أمام المسجد كصدقة على روحها .



كان جثمان والدة الفنان أحمد شيبة قد وصل إلى مسجد القباري في الاسكندرية لتشييعها إلى مثواها الأخير، وكان احمد شيبة نعى والدته عبر حسابه على موقع فيس بوك من خلال نشر صورة لهما سويا، وعلق عليها بكتابة: "مع السلامة يا أمي ربنا يسامحك ويرحمك يا رب".



وتوافد أسرة الفنان احمد شيبة وأهالي منطقة القباري الي مسجد لأداء صلاة الجنازة غدا عقب صلاة الظهر علي أن يتم تشييع الجثمان في مقابر العائلة بـ أم كبيبة.



وصل الفنان احمد شيبة ،واسرته الي المستشفي لانتهاء من إجراءات خروج جثمان والدة الفنان احمد شيبة لتشييع جثمان والدته بعد الانتهاء من الاجراءات بعد صلاة الظهر من مسجد القباري وأن يتم تشييع الجثمان في مقابر العائلة بـ أم كبيبة بالإسكندرية.



كان أحمد شيبة قد نشر صورة تجمعه مع والدته الأسبوع الماضى على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك وكتب:" ربنا يتم شفاكي على خير يا أمي يارب".



أحمد شيبة يحمل والدته لتشيع جثمانها



أحمد شيبة يودع والدته



ذبح خروف علي روح والدة الفنان احمد شيبة



ذبح خروف علي روح والدة الفنان احمد شيبة الفنان احمد شيبة