أحمد شيبة يتلقى العزاء فى والدته بمنطقة القباري بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

بدأ منذ قليل عزاء والدة الفنان أحمد شيبة بالسرداق المقام أمام منزل الأسرة بمنطقة القباري غرب محافظة الإسكندرية، والتى وافتها المنية أمس بعد صراع مع المرض، ويتلقى أحمد شيبة العزاء، بحضور مئات المعزين لتقديم واجب العزاء.

وشيع الفنان أحمد شيبة شيع جثمان والدته اليوم الثلاثاء غقب صلاة الظهر من مسجد حسان مسقط رأس الفنان أحمد شيبه وعقب انتهاء صلاة الجنازة وخروج جثمان والدته ، ذبخ خروف أمام المسجد علي روحها.

وشهدت الجنازة انهيار الفنان احمد شيبة بالبكاء أثناء تشيبع جنازة والدته من مسجد القباري فى منطقة مينا البصل غرب الإسكندرية، وسط حضور المئات من المشيعين من أهالى الإسكندرية وأسرته.

وتوافد أسرة الفنان احمد شيبة وأهالي منطقة القباري الي مسجد لأداء صلاة الجنازة غدا عقب صلاة الظهر وتشييع الجثمان في مقابر العائلة بأم كبيبة.