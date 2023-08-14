CNN: رسائل تربط فريق ترامب باختراق أنظمة التصويت فى جورجيا بعد انتخابات 2020

كتبت ــ ريم عبد الحميد

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، نقلا عن مصادر، إن المدعين فى منطقة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية الذين يحققون فى جهود قلب نتيجة انتخابات الرئاسة لعام 2020 فى الولاية، يمتلكون رسائل نصية وبريد إلكترونى تربط مباشرة الفريق القانوني لدونالد ترامب بالخرق الذى حدث فى نظام التصويت فى أوائل يناير 2021 فى مقاطعة كوفى.

وأشارت الشبكة، إلى أنه من المتوقع أن تسعى مدعية مقاطعة فولتون فانى ويلز إلى توجيه اتهامات لأكثر من 12 شخصا عندما يقدم فريقها قضيته أمام هيئة محلفين كبرى خلال الساعات المقبلة. ولفت التقرير إلى أن العديد من الأشخاص المتورطين فى اختراق أنظمة التصويت فى مقاطعة كوفى من بين هؤلاء الذين ربما يواجهوا اتهامات فى التحقيق الجنائى الواسع.

وطالما اشتبه المحققون فى تحقيق جورجيا الجنائى فى أن الاختراق لم يكن مجرد محاولة من قبل أنصار ترامب المتعاطفين معه فى مقاطعة كوفى الريفية شديدة الدعم للجمهوريين، وهى المقاطعة التي فاز بـ 70% من أصواتها. وجمع المحققون أدلة تشير إلى أنها كانت محاولة من قبل فريق ترامب للوصول إلى برامج التصويت الحساسة، وفقا لمصادر مطلعة على الأمر.

وحاول حلفاء ترامب الوصول إلى أنظمة التصويت بعد انتخابات 2020 فى إطار جهود أكبر لإعداد أدلة والتي يمكن ان تدعم مزاعة الرئيس السابق التي لا أساس لها بوجود تزوير واسع.

وفى حين أن المكالمة الهاتفية التي أجراها ترامب مع وزير خارجية جورجيا فى يناير 2020 ومحاولة وضع ناخبين مزيفة طالما اعتبر أعمدة أساة لتحقيق ويلز الجنائى، إلا أن اختراق أنظمة التصويت فى مقاطعة كوفى ظهر كأحد مجالات التركيز للمحققين قبل نحو عام.