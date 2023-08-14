8 حملات بيئية فى 9 سنوات بدأت بـ"اتحضر للأخضر".. اعرف التفاصيل

كتبت ــ منال العيسوى

على مدار التسع سنوات الماضية شهدت مصر إطلاق 8 حملات بيئية نفذتها وزارة البيئة ، لرفع الوعى البيئي بالعديد من القضايا البيئية، والملفات على رأسها المخلفات والتخلص الآمن منها وخاصة الإلكترونية، والتغيرات المناخية، والجاقة، والتشجير، ودعم سياحة المحميات الطبيعية والسباحة البيئية بشكل عام.



خلال هذا التقرير نرصد 8 حملات بيئية نفذتها وزارة البيئة فى 9 سنوات

1- من أهم هذه الحملات البيئة تنفيذ حملة "اتحضر للأخضر" لرفع الوعى البيئي تحت رعاية رئيس الجمهورية.

2-إطلاق حملة " رجع الطبيعة لطبيعتها" لرفع الوعى البيئي بقضية التغيرات المناخية.

3-إطلاق الحوار الوطنى للتوعية بقضية التغيرات المناخية من مدينة شرم الشيخ ، ليتم تنفيذه بباقى محافظات الجمهورية.

4-إطلاق مبادرة E-Tadweer للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية.

5-حملات توعوية لدعم السياحة البيئية بالمحميات :

إطلاق حملة إيكو إيجيبت والتى تعد أول حملة تم إطلاقها لدعم السياحة البيئية ، حيث تهدف إلى الترويج للمحميات الطبيعية وزيارتها للتعرف على ما بها تنوع بيولوجى فريد وتراث ثقافى مختلف.

6-إطلاق حملة حكاوى من ناسها لعرض التراث الثقافى والبيئى للمجتمعات المحلية ، التى تهدف إلى تعظيم دورالمجتمعات المحلية فى صون وحماية المحميات .

7-إطلاق حملة ترويجية لمحميات جنوب سيناء تحت شعار " ECO South Sinai" ضمن حملة ايكو ايجيبت للترويج للسياحة البيئية فى مصر التابعة لمشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة بالوزارة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والبنك الأهلى المصرى.

8-إطلاق حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر بالتعاون بين وزارتى البيئة والسياحة